El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para aquellos que deban estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que irán en aumento y un cielo despejado que permitirá apreciar el sol en todo su esplendor. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.