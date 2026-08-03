El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 31 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% y aumentando gradualmente hasta un 53% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa que se espera, con vientos del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 14 km/h en la madrugada y alcanzando picos de 37 km/h en la tarde, lo que proporcionará un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de tormentas o chubascos. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:22 y el ocaso a las 21:23, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.