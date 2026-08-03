El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente soleado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente entre las 2 y las 7 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado de una humedad relativa que variará, comenzando en un 33% y aumentando gradualmente hasta un 69% en las horas previas a la tarde. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que se sientan más intensas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de las horas, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta en la tarde, alcanzando un 5% entre las 8 y las 2 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, y cualquier precipitación que pudiera ocurrir sería escasa.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular a las 21:27. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26°C hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pozoblanco se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con algunas nubes altas en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer un alivio del calor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.