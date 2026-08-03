El tiempo en Palma del RÃo: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del RÃo según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales.
Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C en la tarde, lo que sugiere un día caluroso. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la combinación de la temperatura y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 77% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 19% hacia la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que las ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas. La dirección del viento sugiere que podría haber momentos de mayor frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de tormentas también es un alivio, ya que se prevé un día tranquilo en términos meteorológicos.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:28. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno, con mínimas que rondarán los 22°C.
En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas altas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.
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