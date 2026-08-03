El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 36 grados , lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente si se planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.