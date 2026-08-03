El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 28 grados a las 00:00 horas y manteniéndose en torno a los 27 grados durante la primera hora del día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 26 grados, con una ligera disminución a 25 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% y aumentando gradualmente hasta un 40% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Este viento, aunque moderado, aportará algo de frescura a la calidez del ambiente, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 35 grados a las 17:00 horas. La máxima del día se registrará en 34 grados a las 16:00 horas, antes de comenzar a descender hacia la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 33 grados hacia las 19:00 horas. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:26 horas.

En resumen, hoy en Osuna se espera un día cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de alivio al calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.