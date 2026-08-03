El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en las horas más tempranas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando picos de hasta 35 grados en las horas centrales de la tarde.

El cielo estará predominantemente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la mañana y la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

La humedad relativa se situará entre el 20% y el 58% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme avanza la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten a objetos ligeros al aire libre.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:27. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano, ya sea en casa o en el exterior, siempre tomando precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.