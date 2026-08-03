El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde y bajando a 24 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 48% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que el día avance, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se espera un máximo de 34 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 31 grados a las 9 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:25, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Montilla podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que continuarán bajando, lo que permitirá un descanso reparador.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. No se prevén lluvias ni tormentas, lo que garantiza un día agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.