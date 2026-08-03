El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Durante la noche, las nubes altas serán más notorias, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 32 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 28 grados a las 00:00 horas, y descendiendo gradualmente a 22 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 32 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 30 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 49% a medianoche y disminuyendo hasta un 33% a las 14:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 59% hacia las 21:00 horas, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 15:00 horas. Este viento moderado proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La salida del sol está programada para las 07:33, mientras que el ocaso se producirá a las 21:33, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima cálido y mayormente despejado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el día de hoy en Moguer se presenta como una jornada cálida y soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia sea más placentera. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.