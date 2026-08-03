El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y aumentando hasta un 39% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la buena noticia es que no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 15-17 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas variaciones, y se espera que desciendan a 31 grados hacia las 17:00 horas. La noche traerá consigo un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:22.

En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es un buen momento para aprovechar el verano. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.