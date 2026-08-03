El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y aumentando hasta un 44% hacia el final de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, especialmente durante las horas más calurosas. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 22 y 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con valores que rondarán los 25 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, Marchena experimentará un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para mantenerse hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.