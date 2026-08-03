El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el sol brillará con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables de 24 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 35 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% en la madrugada y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas en las horas de mayor viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. Con cielos despejados y un viento moderado, será un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.