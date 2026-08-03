El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 21% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

El viento soplará del sur a una velocidad que oscilará entre los 5 y 23 km/h, aumentando ligeramente durante la tarde. Este viento, aunque suave, puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que no hay expectativa de tormentas ni chubascos, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo o realizar actividades deportivas al aire libre.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar un ligero aumento en la nubosidad, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso a las 21:29, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que invitan a refrescarse y un viento que ofrecerá un ligero alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.