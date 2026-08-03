El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde y 24 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 47% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su pico, llegando a 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin expectativas de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, permitiendo que los lucentinos disfruten de un día soleado y cálido.

En cuanto a la actividad del viento, se prevé que sople principalmente desde el oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas pico de la tarde. Esta brisa será especialmente notable entre las 4 y las 6 de la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento sea mayor, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Lucena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse en el jardín. La combinación de sol, temperaturas cálidas y una brisa suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.