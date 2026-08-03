El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, se han observado nubes altas que, aunque no afectan la visibilidad, aportan un matiz interesante al cielo. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 26 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 34 grados hacia la tarde y llegando a un pico de 37 grados en las horas más cálidas. Se recomienda a los habitantes y visitantes de Lora del Río que tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo a un 22% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 55% al final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco durante la tarde, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a la población que se mantenga hidratada y que busque sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.