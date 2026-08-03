El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto principalmente por nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 30°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 34°C hacia la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 31% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es recomendable que los habitantes de Linares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

La salida del sol está programada para las 07:18 y se pondrá a las 21:22, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja hacerlo con precaución debido a las altas temperaturas. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será mayormente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades recreativas, siempre tomando en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.