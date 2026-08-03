El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Durante la noche, las nubes altas serán más notorias, pero no se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y nula en el resto del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 27°C al caer la noche.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 86% en las horas previas al ocaso. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa del mar podría ofrecer algo de alivio, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la tarde. Esta brisa moderada puede ser refrescante y contribuir a una sensación más agradable a pesar del calor. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 21:34, brindando un día largo y luminoso para disfrutar. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.