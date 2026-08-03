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El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. La sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 35% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

La humedad será más alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 89% en la mañana, pero disminuirá gradualmente a medida que avance el día. Esto es típico de la época estival en la región, donde las mañanas suelen ser más frescas y húmedas, mientras que las tardes se tornan calurosas y secas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Lebrija tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, especialmente si se encuentran en zonas donde el viento puede ser más intenso.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar incómoda y potencialmente peligrosa.

La puesta de sol está programada para las 21:29, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable. Las condiciones meteorológicas de hoy son ideales para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en la terraza, siempre teniendo en cuenta la protección solar durante las horas de mayor radiación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.

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