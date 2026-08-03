El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, se prevé un tiempo mayormente estable en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 34 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 23 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 34 grados a las 18:00 horas.

El cielo estará predominantemente cubierto por nubes altas durante la mayor parte del día, especialmente en las primeras horas, aunque se prevé que hacia la tarde se presenten períodos de cielo poco nuboso. A partir de las 18:00 horas, la nubosidad disminuirá, permitiendo que el sol brille con más intensidad. La visibilidad será buena, y no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 41% en las horas de la mañana. Sin embargo, se espera que descienda nuevamente a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 23% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y agradable.

No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura. Mantenerse hidratado y buscar sombra será fundamental para disfrutar de este día veraniego en Jaén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.