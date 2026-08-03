El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 24 grados durante la mañana, con una ligera disminución a medida que avanza el día.

A medida que el sol asciende, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se espera un calor notable de hasta 35 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60% durante gran parte del día. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h, aumentando ligeramente en las horas de mayor calor. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima de la noche ronde los 24 grados , lo que hará que la velada sea cálida y agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.