El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que puede hacer que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:30. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir y disfrutar de la vida nocturna de Coria del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será cálido y mayormente soleado, con un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.