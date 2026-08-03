El día de hoy, 3 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Écija, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:25. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura comience en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a media tarde.

A lo largo del día, la nubosidad aumentará ligeramente, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que llegue a los 37 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 49% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas pico de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la nubosidad, ya que la presencia de nubes altas podría alterar la percepción del calor.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre. El ocaso se producirá a las 21:26, marcando el final de un día caluroso pero mayormente soleado en Écija.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.