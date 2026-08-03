El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 16:00 y las 17:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 22% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo en medio del calor. Este viento, aunque moderado, será un alivio para los habitantes que busquen escapar del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de tormentas también es un alivio, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en cero.

A medida que el día avance, el sol se elevará en el horizonte a las 07:30 y se ocultará a las 21:30, brindando largas horas de luz solar. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la piscina, donde los vecinos podrán refrescarse y disfrutar del buen tiempo.

En resumen, Castilleja de la Cuesta vivirá un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar del verano. Con temperaturas elevadas y un viento moderado, será un día perfecto para salir y aprovechar al máximo las horas de sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.