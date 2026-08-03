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El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará del noroeste, ayudará a mitigar el calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en momentos puntuales, especialmente por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que no se esperan tormentas ni chubascos, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 28 a 29 grados . La puesta de sol está programada para las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con el cielo despejado, las condiciones serán perfectas para disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.

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