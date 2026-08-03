El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando las temperaturas a niveles agradables.

Desde la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Se prevé que la temperatura llegue a un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la brisa suave que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en algunos momentos.

La humedad relativa en el ambiente variará a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. A medida que el sol se eleva, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que el calor sea más soportable en comparación con días anteriores.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Carmona durante el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el parque.

La previsión del viento indica que habrá ráfagas moderadas, con una dirección predominante del suroeste. Esto no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también podría ser favorable para quienes practiquen deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los colores del ocaso se aprecien en todo su esplendor a partir de las 21:28. En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que promete ser agradable y sin interrupciones por lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.