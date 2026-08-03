El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en 22 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 34 grados a las 15:00 y llegando a un máximo de 35 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 31 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 54% a la medianoche y aumentando hasta un 77% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 40% en las horas centrales del día y subiendo nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales, especialmente durante las horas de mayor viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En resumen, Camas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas elevadas y un viento moderado del sur, lo que hará que sea un día agradable para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.