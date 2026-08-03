El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo a un 21% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar a estructuras ligeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La probabilidad de tormentas es igualmente nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día tranquilo en términos meteorológicos. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde-noche, con mínimas que rondarán los 26 grados al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:24, el cielo se mantendrá mayormente despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. La noche será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las temperaturas se mantendrán agradables.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada de calor y cielos despejados, perfecta para disfrutar del verano. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.