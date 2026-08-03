El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, pero a medida que avance la jornada, la tendencia será hacia un cielo más despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C y los 35°C a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 24°C, descendiendo ligeramente a 21°C en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 35°C en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% en la madrugada y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 6 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más cálidas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se espera que sea suficiente para mitigar completamente la sensación de calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:30 y el ocaso a las 21:28, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.