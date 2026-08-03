El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 36 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 74% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 21% hacia las 19:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas máximas alcanzarán los 36 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán secas y soleadas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que refuerza la estabilidad del tiempo para hoy.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y bajando a 21 grados hacia las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:26, marcando el final de un día caluroso y mayormente despejado.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.