El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, típico del verano andaluz.

La humedad relativa comenzará en un 39% a primera hora, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% por la tarde. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del oeste, ayudará a mitigar el calor. Las velocidades del viento variarán entre 15 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque o una comida en la terraza de un restaurante.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32°C hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para salir a cenar o simplemente relajarse al aire libre. La temperatura mínima de la noche rondará los 25°C, lo que sugiere que la calidez del día se mantendrá durante las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.