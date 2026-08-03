El día de hoy, 3 de agosto de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance la jornada, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento notable, alcanzando los 29 grados, y llegando a un máximo de 31 grados hacia las 18:00 horas. Por la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 28 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% durante la madrugada y aumentando gradualmente hasta un 50% en las horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 26% por la tarde y bajando a un 29% durante la noche. Esto sugiere un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 22 y 38 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 15 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Esto significa que los residentes y visitantes de Úbeda pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de la ciudad, visitas a monumentos o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.