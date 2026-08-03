El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 29°C y 22°C, con un ligero descenso a medida que avanza el día. A partir de las primeras horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34°C en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 29% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero para los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan atentos a las condiciones del viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas o en actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque la posibilidad sigue siendo baja.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera para las 21:22. La salida del sol se producirá a las 07:19, marcando el inicio de un nuevo día en Bailén.

En resumen, el tiempo de hoy en Bailén será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.