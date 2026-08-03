El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Baeza se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz solar sea menos intensa. A partir de las 07:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% y aumentando ligeramente hasta un 50% hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 32 grados a las 19:00 horas. Sin embargo, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. A lo largo de la tarde, las nubes altas persistirán, aunque se prevé que haya momentos de cielo poco nuboso, especialmente hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas y la humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:21 horas. En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como un día cálido y mayormente nublado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.