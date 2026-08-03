El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 20% y el 44% a lo largo del día, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Baena tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que hoy sea un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

La noche caerá con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:23. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 22 grados , proporcionando un ambiente cálido pero cómodo para las actividades nocturnas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.