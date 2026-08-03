El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en AndÃºjar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y aumentando gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, se anticipa que el viento se intensifique nuevamente hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. A partir de las 17:00 horas, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:23 horas.
La probabilidad de tormentas es también nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.
En resumen, Andújar vivirá un día cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 35 grados , sin riesgo de lluvia ni tormentas. Los vientos del oeste aportarán un ligero frescor, especialmente en las horas de la tarde, haciendo de este un día ideal para disfrutar del verano en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.
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