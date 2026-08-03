El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A partir de entonces, se prevé un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 31 grados entre las 13:00 y las 14:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 84% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 56% hacia el final de la jornada. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 9 y 19 km/h durante la mañana, aumentando a 24 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, cambiando a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La visibilidad será óptima, lo que facilitará actividades al aire libre y la práctica de deportes.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.