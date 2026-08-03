El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 3 de agosto de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 76% en las horas previas al mediodía. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Los ciudadanos de La Algaba pueden disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.
Es recomendable que, a pesar de las condiciones favorables, se tomen precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas. La Algaba se presenta hoy como un lugar ideal para disfrutar del verano, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.
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