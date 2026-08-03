El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 3 de agosto de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas será la constante, pero no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y seco.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 22 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 46% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.
El viento, predominantemente del oeste, alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 37 km/h. Esto no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o deportes.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La puesta de sol está prevista para las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y luz.
En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado y una brisa agradable que hará que el calor sea más llevadero. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.
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