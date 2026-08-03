Hoy, 3 de agosto de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente soleado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 07:29. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados y una humedad relativa del 61%, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 35 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor será acompañado por un ligero aumento en la humedad, que descenderá a un 21% en las horas más cálidas. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán gradualmente. A las 21:29, cuando se produzca el ocaso, se espera que la temperatura esté alrededor de los 27 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 67% hacia el final del día.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia, es un buen momento para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.