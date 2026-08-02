El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 2 de agosto de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 25 grados entre las 03:00 y las 04:00.

La jornada se caracterizará por un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 36 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00 horas, con 37 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde. A las 19:00 horas, la temperatura se situará en 34 grados, y al final del día, a las 23:00 horas, se espera que baje a 27 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Desde un 39% en la madrugada, se espera que la humedad aumente a un 78% a las 07:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 15% a las 15:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:30 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.