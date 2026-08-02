El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 27 grados a la 1 de la mañana y bajando gradualmente hasta los 24 grados a las 4 de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 39% en la madrugada y aumentando hasta un 87% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, las condiciones se tornarán más agradables a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar un ligero oleaje en las áreas cercanas a cuerpos de agua, aunque no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de festividades o eventos en la ciudad. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, picnics o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:29. La noche será tranquila y cálida, ideal para disfrutar de la vida nocturna de Utrera.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.