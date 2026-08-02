El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando mínimas de 22 grados en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, se espera que la temperatura vuelva a repuntar, llegando a un máximo de 37 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando hasta un 87% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más altas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:31. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, creando un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor intenso durante las horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.