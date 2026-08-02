El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en las temperaturas, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 87% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar algunas rachas que podrían afectar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará despejado, la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial. Se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque fuerte, ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para cuidar la salud ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.