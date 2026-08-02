El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

La jornada del 2 de agosto de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 67% a las 04:00 y un 53% a las 10:00. Este aumento de temperatura y la disminución de la humedad contribuirán a un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h hacia las 19:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales, especialmente durante las horas de mayor viento.

A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 39 grados a las 17:00. Posteriormente, comenzará un ligero descenso, con temperaturas de 37 grados a las 18:00 y 35 grados a las 19:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 22:00.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. En resumen, el 2 de agosto será un día ideal para disfrutar del aire libre en La Rinconada, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, no traerá consigo lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.