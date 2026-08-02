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El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 51% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad descenderá nuevamente, situándose en torno al 25% por la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento será constante, lo que contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:24, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera a las 21:26, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante las altas temperaturas, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.

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