El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 28 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y descendiendo a un 30% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 34 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 6 de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que comenzarán a bajar a 33 grados y continuarán descendiendo hasta los 29 grados al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 21:24, momento en el que el cielo comenzará a despejarse aún más, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de los 27 grados, lo que hará que la velada sea más placentera.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y mayormente soleado, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.