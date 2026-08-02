El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 29°C, que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 27°C a la 01:00 y 26°C a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, el termómetro seguirá bajando, alcanzando los 25°C a las 03:00 y 24°C a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, llegando a los 23°C a las 05:00 y 22°C a las 06:00. Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá un aumento en la temperatura, alcanzando los 20°C a las 07:00 y subiendo a 21°C a las 08:00.

La jornada se caracterizará por un tiempo cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. A las 14:00, se prevé que la temperatura llegue a los 35°C, manteniéndose en ese rango hasta las 16:00. A partir de las 17:00, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 36°C a las 16:00 y manteniéndose en 35°C hasta las 19:00.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 21% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 56% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 32% a las 10:00 y bajando a un 24% a las 11:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste (O) con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y se recomienda a los habitantes de Pozoblanco aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.