El día de hoy, 2 de agosto de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas cálidas se mantendrá durante la mañana, con un ligero descenso a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso con valores que podrían llegar hasta los 39 grados . La sensación térmica será elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Palma del Río tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando a un 70% hacia las 08:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h durante la mañana, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las ráfagas de viento alcancen hasta 46 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes que se deben tener en cuenta.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados.

La puesta de sol se producirá a las 21:29 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas altas y un viento moderado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.