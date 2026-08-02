El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se eleven rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00.

A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 12:00. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 38 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la humedad relativa que, aunque baja en la mañana, aumentará a lo largo del día, alcanzando un 87% a las 08:00 y descendiendo a un 21% a las 15:00.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. En las primeras horas del día, el viento será suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 47 km/h a las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor intenso, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a 26 grados a las 21:00 y 24 grados a las 22:00, manteniendo un ambiente cálido y agradable. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. En resumen, se anticipa un día de verano típico en Los Palacios y Villafranca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la advertencia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.