El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Hoy, 2 de agosto de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con un predominio de cielos despejados que se mantendrán hasta la tarde.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 31 y 37 grados . La temperatura comenzará en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y descenderá ligeramente durante la mañana, pero se espera que suba rápidamente, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas. Por la noche, la temperatura se mantendrá en un rango más fresco, alrededor de 29 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 47% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio bienvenido.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será especialmente notable durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación más agradable a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Osuna disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa refrescante que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-01T21:05:10.